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ÜNLÜ İSİMLER REİNA’DAKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLEDİ!

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ÜNLÜ İSİMLER REİNA’DAKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLEDİ!
Yeni yılın ilk saatlerinde Reina’ya düzenlenen korkunç terör saldırısını ünlü isimler lanetledi.

Yeni yılın ilk saatlerinde Reina’ya düzenlenen hain terör saldırısı sonucunda 39 kişi hayatını kaybetti. Herkesin yeni yıldan umutları vardı ancak bu saldırı tıpkı 2016 yılında yaşanan saldırılarda olduğu gibi pek çok eve ölüm acısını yaşattı.

2017’ye büyük umutlarla giren ünlü isimler de bu terör saldırısına sert tepki gösterdi ve hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu saldırıyı kınadı.

Oktay Kaynarca

Bu karanlık kadar karanlıklarla sizi doğurup büyütüp, bu dünyayı karartmaya çalışanlar, şimdi gidin çocuklarınızın yüzüne bakın ve deyin ki “Biz dün gece gözümüzü kırpmadan Allah adına Allah’ın kullarını hiçbir suçları yokken katlettik ki cennete gidebilelim, dünyayı cehenneme çeviriyoruz ki bize cennet bahşedilsin.”

Ama unutmayın Allah’ın adaleti bu dünyada yaşattıklarınızı size bu dünyada yaşatmak üzeredir. Sonsuza kadar karanlıklarda kalın ve gün yüzü görmesin soyunuz sopunuz, yedi ceddiniz… Şerefsiz, korkak, cahil, pis, çirkin, iğrençsiniz ve tarihe böyle geçeceksiniz… Savaşın bile bir şerefi namusu vardır ama siz namustan, dinden, kitaptan, imandan bile habersiz büyütülmüş zavallılarsınız. Canımızı yakıyorsunuz, birlik oldunuz dünyanın bütün şerefsizleri birlik oldunuz canımızı yakıyorsunuz ama acılarımız bizi daha da bir arada tutacak ve acımız bizi daha da güçlendirecek, hepinizi karanlık çukurlarınıza gömecek kadar kinliyiz ve korkmuyoruz.. Milletimizin başı sağolsun….

Apple CEO'su Tim Cook, saldırı sonrasında Türkçe tweet attı.

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