YEDİRE YEDİRE ZAYIFLATAN DİYET!..

Televizyonlardaki sağlık ve spor programlarından tanıdığımız İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, eğlenceli beslenme önerilerini kitaplaştırdı.

Dr. Gürkan Kubilay, Ötekiadam Yayınları’ndan çıkan Yemişim Diyetini isimli kitapta diyetisyen ve obezite cerrahlarının aksine boğazdan kısmadan yiyerek zayıflamayı tavsiye ediyor.

“MİLLETE SALATAYI, YOĞURDU DAYIYORDUK”

Dr. Gürkan Kubilay, bu ilginç kitabı yazma hikayesini özetle şöyle anlatıyor:

“Adam gördü beni, suratını çevirdi. Hatırladım, 3 ayda 30 kilo zayıflatmıştım ben bu tombişi. Ama, yine tombişti işte. 30 vermiş; fakat geriye 50 almıştı. Sorumlu beni görmüş, bana “Kirasını ödemeyen kiracı” muamelesi yapmıştı.

Tam 10 yıl önceydi. O zamanlara dayıyorduk millet salatayı yoğurdu. Hocalarımız “öyle dediydi”, “öyle öğretmiş idi” çünkü. Veriyorlardı da kiloları, ayda 5’er, 10’ar. Ama, bi’ bakıyodun ki, “toptancı hal”ine dönüyordu hastalar, alıyorlardı tekrar, üstelik, 10’ar, 20’şer...

Dedim ki kendicağzıma madem bu millet çok verince geri alıyor, o zaman bu işte bir yanlış var. İşte o gün, bugün “yemişim diyetini” dedim ve milleti, yedire yedire zayıflatmaya başladım.

BU KİTAP DİYET KİTABI DEĞİL

Bunun üzerine bu kitabı yazmaya karar verdim. Ama bu kitap bir diyet kitabı falan değil. Zaten diyet kitabı yazanlara acayip bozulduğumu, pazara götürüp, ne kadar çürük meyve varsa torbalarına doldurmak istediğimi, cümle alem bilir.

Ben, sadece kilolu insanların, kiloları ile baş ederken yaşadığı sağlık sorunlarını halledebildiğim, farklı kaynaklardan elde ettiğim tüm beslenme formüllerini paylaşmak istedim.

Kendimin ürettiği, doktor arkadaşlarımdan duyduğum, yabancı kaynaklardan edindiğim, seyahatlerimde öğrendiğim, bana bir şey öğretmek için çabalayanlardan edindiğim, kısacası kullanıp da yararını gördüğüm ne varsa buraya yazdım.

Baş ağrısı, boyun ağrısı, diz ağrısı, bel ağrısı, baş dönmesi, alerji, gaz, şişkinlik, reflü, gastrit, kabızlık, yüksek tansiyon, kan yağları zıplaması, kansızlık ve daha bir çok şikayetle boğuşan insanımıza biraz yardım benimkisi.

ÖNCE DOKTORUNUZA DANIŞIN

Önce doktorlarına gidip, teşhisi koydurup, ilaçlarını aldıktan sonra, bir de benim besin önerilerimi denemelerinde fayda var.

Bir kez daha belirteyim, burada yazdıklarım, çeşitli kaynaklardan, doktor arkadaşlarımdan öğrendiklerim ile, kendi bildiklerimin, hastalarımda kullanıp başarılı olanların bir derlemesidir. Bir kısmı da tamamen bana özeldir.

3-5 kelime tıp bilgisi olan, hatta tesadüfen de olsa bir iki hastayı tedavi edebilmiş 27 yıllık doktor, 23 yıllık bir iç hastalıkları uzmanı olarak da buna “ucundan accık” hakkım var diye düşündüm.

Bütün gün sadece su içirilip, ya da salata yoğurt yedirilip tüm metabolizması “İngiltere’den 8 yemiş mili takım defansına döndürülen” insanlarımın yardım çığlığına yetişmekti benimkisi.

Okumayan, pırasa yemesine rağmen 3 kilo alsın.Hadi bi’ bakıverin...”

Obezite tedavisi üzerine 1993’ ten bu yana çalışan Dr. Gürkan Kubilay, son sekiz yıldır, hastalarına, diledikleri tüm besinleri, istediği kadar yemelerini sağlayan ve insülin dirençlerini tedavi ederek, onları “yedire yedire” zayıflatan ve çok uzun yıllar korumalarını sağlayan çok özel sistemini başarı ile uyguluyor.