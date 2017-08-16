Zuhal Topal... EŞİNE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ!..

Ailece çıktıkları bir aylık ABD tatilinin ardından yaz tatillerine Bodrum’da devam eden ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner’in doğum günü için sürpriz kutlama düzenledi.

Gündüz tekne ile koyları dolaşan aile gece Zuhal Topal’ın, Vogue Hotel’de düzenlediği sürpriz partide pasta kestiler. “İyi ki Doğmuşsun Babamız” Korhan Saygıner, üzerinde aile fotoğrafları bulunan ve “İyi ki doğmuşsun babamız” yazan pastasını kızı Lina ve eşi ile birlikte kesti. Romantik Paylaşım Zuhal Topal, çektirdikleri fotoğraflardan bir kareyi; “Birlikte geçireceğimiz nice yaşların olsun. Sevgilim, doğum günün kutlu olsun” notuyla paylaşarak, eşinin doğum gününü Instagram hesabından da kutladı.