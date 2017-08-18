18 / 25 AĞUSTOS HAFTASININ VİZYON TAKVİMİ.

Merhabalar,

18 / 25 Ağustos 2017 Haftasını 9 film ile açıyoruz.

Bunlardan 1 tanesi Türk Diğer ikincisi ise Yönetmeni ve başrol oyuncusu Türk, ve yine maalesef ki Alman yapımı yani 8 Tane Yabancı filmimiz var.

Hepinize iyi haftalar,

1- AÇIK DENİZ KAFES DALIŞI/OPEN WATER 3: CAGE DİVE ★★★

AVUSTRALYA, Korku Gerilim

Filme bayıldım, ama yaz vakti seyretmek biraz sıkıntılı, bu filimden sonra artık denizde insan kendi gölgesini bile takip eder oluyor.

Başrollerinde Megan Peta Hill, Pete Valley ve Suzanne Dervish-Ali'nin yer aldığı filmin yönetmenliğini ve senaryosunu ise Gerald Rascionato üstleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda; Joel Hogan , Josh Potthoff , Megan Peta Hill , Pete Valley , Christopher Callen , Mark Fell , Tara Wraith , Teagan Berger , Chris Bath , Robert Ovadia , Paul Adams , Wilma Adams , Mary O'Neill , Nicholas Phelan , Matthew Phelan , Harry Pinkney-Blain , Craige McPhersons , Andrew Nathan ve Alessandro Romeo oynamakta,

Filmin konusu:

Film 3 maceracı arkadaşı konu alıyor.

Üç arkadaş aşırı gerçekçi bir film çekimi için köpekbalıklarıyla bir kafes dalışına katılırlar

Bunun için bir deneme videosu çekmeye karar verirler.

Açık Denizlerde kafes dalışı yapmak onlar için en çılgın olanıdır.

Bir şov programına katılmak için bunu yapmaları gerekmektedir. köpekbalıklarıyla dolu bir denize kafesle iniş yapan arkadaşlar yoğun dalganın olduğu bir günü seçmişlerdir.

Artık yola çıktıkları için bu dalışı gerçekleştireceklerdir.

Dalışa geçerler; bir kafesin içinde denizin dibine doğru metrelerce dibe inerler.

Ancak kötü hava koşulları ve dev bir dalga teknelerinin alabora olmasına sebep olur bu onların, büyük beyaz köpekbalıklarının hüküm sürdüğü sularda mahsur bırakır.

Program için çektikleri video ise onların ölüm kalım savaşının seyir defteri olacaktır...

iyi seyirler,

2- SON PORTRE / FİNAL PORTRAİT ★★★ İNGİLTERE, FRANSA, Dram, Biyografik

Yönetmen koltuğunda Stanley Tucci'nin oturduğu filmde Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clémence Poésy, Tony Shalhoub, James Faulkner ve Sylvie Testud rol alıyor.

Filmin konusu:

Usta oyuncu Stanley Tucci'nin yönettiği film, (Armie Hammer'ın canlandırdığı) Amerikalı genç romancı James Lord'un İsviçre'li ressam ve heykeltraş Alberto Giacometti'yi 1960'larda, Paris'teki stüdyosunda ziyaretiyle başlıyor.

James Lord'un enteresan bir yüzü olduğu için onun portresini çizmek ister.

Giacometti, portresini çizmek için yazarı birkaç saat daha kalmaya ikna etmeye çalışır.

Yapılan ısrarları karşısında gruru okşanan Lord çizimin bir kaç gün süreceğini düşünerek kabul eder.

Birkaç saat, birkaç güne, birkaç haftaya uzarken Lord ile Giacometti stüdyodan yakındaki meyhaneye de uğrayarak dostluklarını pekişir.

Fakat çalışmalar başlayıp üzerinden haftalar geçmesine rağmen portrenin bitmemiş olması karşısında Lord, bu kararsız dahi tarafından tüm yaşamına el konulduğunu fark eder.

Keyif ve hayal kırıklığı arasında gidip gelen Lord, en sonunda Giacometti’nin kaotik aklının matematiğini çözümler ve bizler de onlarla birlikte bir dahinin başyapıtlarından birinin tamamlanışına şahit oluruz.

Benim bu haftaki favorim:

BELALI TANIK/THE HİTMAN'S BODYGUARD ★★★★ İNG, Komedi

Yönetmenliğini Patrick Hughes'un üstlendiği filmde senaryo Tom O'Connor'a emanet.

Filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek ve Gary Oldman gibi güçlü isimlerden oluşuyor.

Filmin her karesini keyif ile izleyeceğiniz filimlerden biri..

Filmin konusu;

Dünyanın en başarılı güvenlik görevlisinin artık yeni bir müşterisi vardır: Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanacak bir tetikçi!

Kevin Costner ve Whitney Houston'ın unutulmayan The Bodyguard filmine bolca göndermeler yapan filmde, düşmanını korumak zorunda kalan,

Dünyanın en iyi korumalarından biri olan Michael Bryce (Ryan Reynolds), daha öncekilerle hiçbir alakası olmayan bir iş alır: Tıpkı kendisi gibi alanının en iyilerinden olan tetikçi, aynı zamanda eski düşmanı Darius Kincaid'i (Samuel L. Jackson) Londra'dan alıp Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na kadar sağ salim götürmesi için görevlendirilmiştir.

Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.

Filmin kısa yazılmış eleştiri ile karışık hikayeleri ve verdiğim yıldızlar sonrası için, demek ki ne yapıyoruz?

Hemen biletimizi alıyoruz ammaaaaaa…

BENİ OKUMADAN SAKIN SİNEMAYA GİTMİYORSUNUZ…

Sevgisiz, sinemasız, ve beni takipsiz kalmayın

18 / 25 AĞUSTOS HAFTASININ

DİKKAT ÇEKEN 2 FİLMİ

B PLANI / PLAN B ★★★ ALMANYA, Dövüş, Aksiyon

B PLANI YEMİŞİM A PLANINI sloganı ile aksiyon olarak 1990 lı yıllardaki filmlere benziyor.

Bolca dövüş ve uzak doğu sanatlarını görmek mümkün.

Bu açıdan Türk oyuncu Can Aydın’ın da performansı oldukça başarılı.

Filimden keyif alacağınızdan eminim..

Tamamı Berlin’de çekilen B Planı, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme ve Steve Seagal gibi türün usta oyuncularına saygı duruşu niteliğinde bir film olduğunu söylüyor tüm eleştirmenler.

B Planı filmi, dövüş sanatlarına hâkim üç arkadaşın, kendilerini Berlin yeraltı dünyasını ilgilendiren bir komplonun içerisinde bulmalarını anlatıyor.

Michael Popescu ile Ufuk Genç'in yönettiği filmin senaryosu Rafael Alberto Garciolo'ya emanet edilmiş.

Filmin oyuncu kadrosunda, Can Aydın, Cha-Lee Yoon, Phong Giang, Eugene Boateng ve Julia Dietze yer alıyor

Filmin konusu;

Dövüş sanatlarında oldukça iyi olan dört arkadaş kısa yoldan zengin olmanın yollarını ararlar.

Yetenekleri nedeni ile kendilerini bir anlamda yenilmez görürler.

Bir iş için bir suçlunun peşine düşerler fakat işler pek umdukları gibi gitmezler. Yetenekleri pek bir işe yaramaz ve gangsterin esiri olurlar.

Gangster onlardan bir iş yapmaları karşılığında canlarını bağışlayacağını belirtir ve bir tanesini esir alır.

Görev çok tehlikelidir ve üç arkadaş arkadaşlarını kurtarmak ile kendi canlarını kurtarmak arasında kalırlar.

Görevi yapmak için Berlin sokaklarında suç dünyası ile tanışırlar.

18 Ağustos itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler....

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SEMUR ★★★ TÜRKİYE, Korku

Denizli'de çekilen ilk korku filmi olma özelliğini taşıyan Semur'un yönetmenliğini ve senaristliğini Gökhan Aksu üstleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda İpek Erdem, Balamir Emren, Yakup Yavru, Gökçe Nergiz Odzak, Tekin Temel, Batuhan Yar, Musa Yılmaz, Murat Ercanlı, Aydan Çakır yer alıyor

Filmin konusu:

İki kız babası olan Hasan, ölüm döşeğinde kızlarına birbirlerini asla bırakmamalarını ve destek olmalarını vasiyet etmiştir.

Ancak Fatma ve kardeşi arasında büyük bir sorun vardır, o da Fatma'yı kıskanan kardeşidir.

Fatma, eşi ve kızı Merve ile sakin bir hayat yaşarken kıskançlıktan gözü dönen kardeşi, Fatma'ya kıskançlık büyüsü yaptırır.

Merve'nin çocukluğu, annesini kıskanan teyzesinin yaptırdığı büyü yüzünden zorluklarla geçse de sonrasında bir hocanın büyüyü bozmasıyla mutlu bir hayatı olur

Kabus gibi bir sürenin sonunda büyü güçlü bir hoca tarafından çözülür. Aradan seneler geçer ve Merve büyür.

Ozan isimli bir adamla evlenmiştir ve mutludur.

Ta ki annesinden teyzesinin öldüğünü bildiren bir haber alana dek...

Merve’nin annesi Fatma, babasının vasiyeti üzerine son görevini yapmak için Merve'yi cenaze evine çağırır.

Merve, çok kötü anılarının olduğu cenaze evine gitmeyi hiç istemese de

Cenazeye gelmesini rica eden annesini reddeden Merve, annesinin ağır tepkisiyle karşı karşıya kalır, annesinin yoğun ısrarıyla da karşılaşınca zor bir karar vermek durumunda kalır.

Merve ya cenazeye gidecek yada bir daha annesini göremeyecektir.

18 Ağustos itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler....

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18 / 25 AĞUSTOS HAFTASININ SİNEMA VİZYON TAKVİMİ

18 AĞUSTOS

AÇIK DENİZ KAFES DALIŞI / OPEN WATER 3: CAGE DİVE ★★★

AVUSTRALYA, Korku Gerilim

Yönetmen: Gerald Rascionato

Oyuncular: Megan Peta Hill, Joel Hogan

ANNABEL:KÖTÜLÜĞÜN DOĞUŞU/ ANNABELLE:CREATİON ★★★ ABD, Korku

Yönetmen: David F. Sandberg

Oyuncular: Anthony LaPaglia, Miranda Otto

AVCI'NIN İNTİKAMI / THE HUNTER'S PRAYER ★★★ ABD, ALMANYA, İSPANYA, Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Jonathan Mostow

Oyuncular: Sam Worthington, Odeya Rush

B PLANI ★★★ ALMANYA, Dövüş, Aksiyon

Yönetmen: Ufuk Genç, Michael Popescu

Oyuncular: Can Aydin, Phong Giang

BELALI TANIK/THE HİTMAN'S BODYGUARD ★★★★ İNGİLTERE, Komedi

Yönetmen: Patrick Hughes (II)

Oyuncular: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson

DANGAL ★★★ HİNDİSTAN, BİYOGRAFİK

Yönetmen: Nitesh Tiwari

Oyuncular: Aamir Khan, Sakshi Tanwar

DORAEMON: BUZ DEVRİ MACERASI ★★★ JAPONYA,Animasyon

EİGA DORAEMON:NOBİTA NO NANKYOKU KACHİKOCHİ DAİBOUKEN

Yönetmen: Atsushi Takahashi

Oyuncular: Yumi Kakazu, Kimura Subaru

SEMUR ★★★ TÜRKİYE, Korku

Yönetmen: Gökhan Aksu

Oyuncular: İpek Erdem, Balamir Emren

SON PORTRE / FİNAL PORTRAİT ★★★ İNGİLTERE,FRANSA, Dram, Biyografik

Yönetmen: Stanley Tucci

Oyuncular: Geoffrey Rush, Armie Hammer