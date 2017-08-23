ABDÜLKERİM; ŞEYİN DÜŞÜYOR KALDIR!

Hayır hayır bu uyarı Banu Alkan’ın ‘Kaldıramazsan Kaldırırlar Gülüm’ şarkısından değil Beyaz TV’nin Beyaz Futbol’undan..

Televizyonların ‘ennn düzeyliii’ spor programı, en pespaye esprileriyle devam ediyor ve ne yazık ki programın sunucusu sevgili Ertem Şener’in (inandırıcı olmasa da) onca çabasına rağmen özellikle Rasim Ozan denilen oraya neden oturtulduğu belli olmayan adam yüzünden yerin dibine geçiyor..

İşte son örnek:

Rasim Ozan Kütahyalı: Abdülkerim, şeyin düşüyor kaldırsana..

Ertem Şener (sunucu): Ozan kardeşim; yanlış anlaşılıyorsun ‘Mikrofonun düşüyor yukarı çıkar’ dersen daha kolay anlaşılır..

Rasim: Allahhhh Allahhhh!

Sinan Engin: Rasim senden çok şikayet var, bırak karşındaki insan konuşsun bitince devam et. İnsanlar televizyonunu kapatıyormuş senin yüzünden.

Ertem Şener: Abdülkerim: mikrofonu içeri takmışsın iç organların duyuyor seni şu an.. (Ertem de az değil.. Eee ‘Her yerini öperim Rüştüüü’ diyen Ertem’den de bu beklenir)

Rasim: İçeri kaldır içeriiii.. Haha hah haaa..

Sinan Engin’in Dediği Çıktı! Ve öyle bir laf kalabalıklığı, ses gürültüsü ve kirliliği vardı ki kapattım. Yemin ederim kulaklarım dinlendi.. A Spor mu A2 Spor mu ne onu buldum.. Keyifle düzeyli bir spor programı izledim.

Melih Bey Neden Susuyor? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek, aynı zamanda Beyaz TV’nin perde arkasındaki patronu (kağıt üzerinde oğlu gözüküyor).. Peki onca yolsuzluğa, haksızlığa karşı çıkan Melih Bey, Resim Ozan’ın bu ahlak dışı söylemlerine neden kulağını tıkıyor?.. Öğrenmek hepimizin hakkı..

SİNİR

Asuman Dabak; bu ne sinir böyle?.. Seyirciyi susturmakta zorluk çekiyorsunuz hatta zaman zaman başaramıyorsunuz.. Bu sinirli halinizin nedeni Hayat programının ilk 100 program arasına girememiş olması olabilir mi?.. Üzülme kız! Ötekiler de giremiyor.. Ne yapsanız seyirci artık yemiyor.. Bu arada hayvancıklar da terli..

SERAP ABLA.. Bİ DAHA İDDİAYA GİRME

TV8’in yaz reality show’larından ‘Gerçeğin Peşinde’ yayına başladığı gün ele aldığı cinayet (ya da normal ölüm) olayını hala çözemedi..

Oysa ver Müge’ye.. Yarın katili versin sana.. Neyse..

13 yaşında bilgisayar başında, oyun oynarken ölen (ya da öldürülen) delikanlının sırrı gizemini hala koruyor..

Son izediğim bölümde dedektif- sunucu Serap, elindeki kartonete bir dizi isim yazıp tanığa gösterdi:

-Bi diziyi izliyor musun?

-Hayır izlemiyorum..

-İzliyorsun..

-İzlemiyorum..

-İzliyorsun..

-İzlemiyorum..

-İzliyorsun..

-İzlemiyorum..

-Kanıtlarım..

-Buyrun kanıtlayın..

-Cep telefonun bizde.. Ve bu dizinin bütün bölümleri o telefonda kayıtlı..

-O benim değil annemin telefonu.. Hepimiz kullanıyoruz.. Diziyi annem veya ablam izlemiştir..

-Haaaa!

‘Haaa’ ya Serap Abla.. Bi daha iddiaya girerken daha dikkatli ol..

ŞAPLAK; RENTİNGİNİZE REYTİNG KATTI MI?

Show’un Pazar Sürprizi ekranda.. Ağaçlar arasından gizlice çekilmiş bir görüntü geliyor.. Bir erkek eli, uzanıp önündeki mayolu kadının kalçasına bir şaplak atıyor..

Kadın yerinden kalkıp, yönünü değiştiriyor.. Kahkaha sesleri gelmiyor ama gülümseyen yüzler bizi karşılıyor..

Sonra anlıyoruz ki; şaplağı atan el Kenan İmirzalıoğlu’na ait..

Şaplak yiyen kalça da biricik eşi Sinem Kobal’a..

Eeee; boyunuz pardon reytinginiz ne kadar uzadı (arttı)..

Ne Kenan’ı tanırım ne de Sinem’i.. Yani avukatlıklarına soyunmadım ama..

Bu güzel aileye böyle bir muamele..

Haketmediler be sevgili Show’cular..

AĞZIN BAL YESİN

Marmara’da 2045’ten önce deprem beklemiyorum – Prof Dr. Ahmet Ercan

NEFRET

Hipinizden nefret ediyorum ama yalnız da canım sıkılıyor - Yıldız Tilbe

YAMYAM

Adam golü atıp yerde kameraya doğru yürümye başladı ya! Tamam dedim, şimdi kameramanı yiyecek (Sinan Engin; Beyaz Folbol’da Galatasaraylı Gomis’in Osmanlıspor’a attığı gol sonrası sevincini yorumluyor)

‘ARABAMI HAZIRLASINLAR..’

En az 40 yıllık sürücüyüm.. Bir o kadar zaman içinde de otomobilim oldu.. Milliyet Yayınları’nda çalışırken, sabahları rahmetli arkadaşım Neşad gelir, camdan anahtarı atardım ben inene kadar arabayı ısıtsın diye.. Yani hiçbir zaman ona

‘Arabayı hazırla..’

diye seslenmedim..

Filmlerin, dizilerin hemen hepsinde geçen bir cümle var:

-Söyleyin arabamı hazırlasınlar..

Gideceği yer; şehir içi…

Şehirlerarası olsa anlıycam ki gerçekten arabanın hazırlanması gerekir..

Ama şehir içinde.. Hala anlamış değilim arabanın neresi hazırlanır diye..

Anlayan varsa bana da bi arlatsın lütfen..

FECİ ŞEKİLDE CAN VERMEK..

Viranşahir’rde üç çocuk su kanalına düşüp hayatlarını kaybetmiş.. Fox TV sabah haberlerinde; dış kadın ses haberi okuyor:

-Üç çocuk feci şekilde can verdi..

Can Vermek..

Feci şekilde can vermek..

Birkaç yıl önce de özellikle trafik kazalarında sık sık kullanılırdı. Uyardım.. Sustular.. Ta ki bu sabaha kadar..

Haberi yazan muhabir, okuiyan editör, yayına veren yazı müdürü; o üç çocuğun sizin çocuklarınız olduklarını düşünsenize..

Feci şekilde öldüklerini duysanız ne yapardırız?

Sadece öldü demek yetmiyor mu ya da hatta hatta hayatlarını kaybetti demek..

ALİŞAN: GİTTİ LAN 5 TL

Damat olmaya hazırlanan ve cebinde akrep olduğu artık herkesçe bilinen sevgili Alişan, Nişantaşı’nda bir cafede otururken dilenci bir teyze geliyor..

Etrafta gazeteciler var.. Mecbur çıkarıp bir 5 TL veriyor.. Çekilen fotoğrafta bir yüz ifadesi var ki.. Ahmet Hakan’a göre (Hürriyet) Alişan o sırada şöyle diyor:

-Şu gazeteciler olmasa o 5 TL’yi ben biraz zor verirdim.

-Misafir gittiğin evde, ev sahibinin çocuğunu sevmek zorunda kalırsın ya.. Şimdi o durumdayım işte..

-Gitti lan 5 TL..

-1 TL versem çakarlar mı acaba?

-Düğün öncesi şu çıkan masrafa bakar mısın?

KISACA

MALİ ERBİL; adamın hastaneye gidişi bile komik.. Valla bu dünyada böyle olmak gerekiyor.. Belki de en iyisi.. Bir elinde cımbız bir elinde ayna..

BİR CİKLET reklamı uğruna.. Tarihe geçmiş, yüz yıllık Ferhat ile Şirin hikayesine kıymayın.. Gidin falınızı nerede bakarsanız bakın.. Adamı hasta etmeyin!

PRODONTAX diş macunu.. Kan tüküresin inşallah… O kanlı reklamını ekrandan çekmediğin sürece beddualarım üzerine olacaktır..

DORİTOS Mısır Piramitleri ve firavunlu reklamı.. Kahkahalarla gülüyorum her izleyişte.. Kimin fikri ise beynine sağlık..

ŞOK kıyma makinesi reklamı.. Tamam kurban bayramı yaklşatığı için hazırlanmış ama pek çok eve et girmeyen Türkiyemde.. Et çekme makinesi reklamı.. Acı!