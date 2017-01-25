25 / 27 OCAK - 3 ŞUBAT ARASI VİZYON TAKVİMİ

Merhabalar,

Bu hafta 7 film ile 2017 Ocak ayını uğurlarken Şubat ayından dan da 3 gün çalarak merhaba diyoruz..

Bu arada gelen istekler doğrultusunda filmlere yıldız koymaya başladım ama şunu bilin ki ben kolay kolay buraya 5 yıldız altı film koymam bazı haftalar gerçekten de seyredilecek bir şey bulamıyorum işte o zaman gerçekten de verdiğim yıldızları kaale alın derim.

Bunlardan 25 Ocak ta tek başına vizyona giren Mahsun Kırmızıgül filmi ile 27 Ocak ta 6 yabancı film ile normal vizyon haftasına merhaba diyor olacağız.

Bende tüm etrafımızda dönen olaylar içinde sizlere biraz kalbinizi çarptıracak şekilde olan gerilim filmini anlatmak istedim eee hiç çarpmıyor ya her şey de güllük gülistanlık filmimizin adı;

İÇERİDE / SHUT İN ★ ★ ★ ★ ★ İşte benden 5 yıldız alan bir film.

Fransa, Amerika ve Kanada ortak yapımı olan filmin başrollerini Naomi Watts ve Gizli Dünya filmi ile dikkatleri çeken yetenekli çocuk oyuncu Jacob Tremblay'in paylaştığı gerilim filminin yönetmenliğini ilk uzun metrajlı yapımına imza atan dizi yönetmeni Farren Blackburn üstleniyor.

Yapımın senaryosu ise ilk senaryo denemesini gerçekleştiren Christina Hodson ait.

İçeride filmini yazmak için ilhamın, New York’da harap durumda bir stüdyo apartman dairesinde yalnız yaşarken geldiğini söylüyor.

Gece yarısı duyduğu kaynağı bilinmeyen seslerin gölgesinde yazdığı ilk senaryoyu bitirmesi altı haftasını alıyor.

Sonucunda ise, karışık duygular ve rahatlatıcı ancak dolambaçlı bir sona sahip şiddetli bir psikolojik gerilim oluyor.

Filmin kadrosunda Charlie Heaton, Oliver Platt, David Cubitt, Crystal Balint, Ellen David ve Clémentine Poidatz da yer alıyor.

Filmin konusu;

Mary Portman (Naomi Watts), Maine kırsalında, şehirden oldukça uzak bir noktada yaşamakta ve çalışmakta olan bir çocuk psikologudur.

Çok kötü bir trafik kazası geçirirler ve kocasını bu kazada kaybeder, aynı arabada üvey oğlu Stephen de oradadır ve kaza sonucu beyin hasarı alarak felç olmuş konuşamamaktadır.

18 yaşındaki çocuğun boyundan aşağısı tutmamakta ve iletişim de kuramamaktadır.

Hareket kabiliyetini kaybeden çocuğunun karnının doyurulmasından, yıkanıp temizlenmesine kadar tüm sorumluluk Mary’nin üstündedir.

Aradan altı ay geçer.

Mary, Stephen’a evde bakmaktadır.

Her ne kadar çocuğu sevse de çok yorulmuştur.

Mary kendi sıkıntılarını çözmek için psikolog arkadaşı Wilson’dan yardım almaktadır.

İnternet üzerinden yaptıkları görüşmelerde Wilson, Mary’nin parasomnia yaşadığını düşünmektedir. Bunun sebebi olarak da kazada eşini kaybetmiş olmasını ve geriye kalan üvey oğluna bakmasının getirdiği ağır travmayı göstermektedir.

Bir yandan da mesleğini yapıp, hastalarına bakmaya devam eden Mary’nin son hastası ise Tom adında annesini kaybetmiş bir çocuktur.

Bir gece, oldukça sorunlu eski hastalarından biri, olan küçük Tom, Mary’nin evinin kapısında belirir.

Tom sağırdır.

Mary henüz bir şey yapamadan çocuk dondurucu gecede kaybolur ve bulunamaz.

Aramalar sonuçsuz kalır çocuğun öldüğü düşünülmektedir.

Mary büyük bir suçluluk hissine kapılır.

Akabinde evde garip şeyler olmaya başlar.

27 Ocak itibarı ile tüm sinemalarda olacak,

İyi seyirler..

Filmin kısa yazılmış hikaye sonrası için, demek ki ne yapıyoruz?

Hemen biletimizi alıyoruz ammaaaaaa…

BENİ OKUMADAN SAKIN SİNEMAYA GİTMİYORSUNUZ…

Sevgisiz, sinemasız, ve beni takipsiz kalmayın

25 / 27 /OCAK – 3 ŞUBAT HAFTASININ EN İYİ 5 YILDIZLI 2 FİLMİ

VEZİR PARMAĞI ★ ★ ★ ★ ★

Mahsun Kırmızıgül'ün 1.5 yılda kaleme aldığı ve yönettiği aynı zamanda da başrolde yer aldığı filminde, kendisine Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Peker Açıkalın, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talat Bulut, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Nuri Alço ,Muhammed Cangören, Hayrettin Karaoğuz, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Ece Uslu, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul Fatoş Seymen,Suna Selen ve Defne Yalnız gibi 64 kişilik ana oyuncu kadrosu dev isimler ordusu halinde eşlik ediyorlar.

Filmin konusu;

Kırmızıgül, filmde ‘Hamdullah’ isimli bir hamala Gülben Ergen de Gülbahar’a can veriyor..

Osmanlı İmparatorluğu döneminde geçen Vezir Parmağı, beş farklı bölgeden seçilen, beş farklı kültüre ve coğrafyaya ait hamalların savaşa giriş öyküsünü anlatıyor.

3 kıtaya yayılmış, farklı coğrafyalardan ve farklı kültürlerden insanları tebaa olarak bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllardır bitmeyen savaşlardan yeni bir tanesine daha girmektedir.

Ülkenin dört bir yanından eli silah tutan erkekler asker olarak orduya alınır.

İmparatorluğun 5 ayrı bölgesinden yola çıkan, farklı kültürlere ait hamallar da savaşa giden bu ordunun neferleri olacaktırlar.

25 OCAK itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler.

Fragman >>

SATICI / FORUSHANDE / THE SALESMAN ★ ★ ★ ★ ★

Oscar ödüllü Asghar Farhadi'nin 2016 yapımı Satıcı filmi, Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmasının yanında, İran'ın Oscar için adayı olarak seçildi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin üstlendiği filmin başrolünde Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti ve Babak Karimi yer alıyor.

Filmin konusu;

Yaşadıkları evin ciddi bir yıkılma tehlikesi arzetmesinin ardından tiyatrocu Emad (Şahab Hüseyni) ve Rana (Terane Alidosti), yeni bir ev aramaya başlar.

O sıralarda Arthur Miller'ın Satıcının Ölümü oyununda başrol oynayan çift, sonunda tiyatrodaki bir başka oyuncunun çıktığı eve kiracı olarak yerleşmeyi kabul eder.

Ev son derece güzeldir, ancak evin bir önceki kiracısının özel hayatıyla ilgili birçok dedikodu bulunmaktadır.

Yerleşmelerinden kısa bir sonra, bir gece Rana yalnızken kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrar.

Rana olayı polise götürmek istemez, bunun üzerine Emad suçluyu kendi yöntemleriyle bulmaya karar verir.

Bütün bu olaylar, aralarındaki ilişkiyi kötüleştirecektir.

Emad, travmasını sessizce atlatmaya çalışan Rana’nın aksine intikam alma yoluna gidecektir ve bu yaşadıkları olay ikilinin hayatını dramatik bir şekilde değiştirecektir...

27 OCAK itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler.

Fragman >>

25 / 27 OCAK – 3 ŞUBAT SİNEMA VİZYON TAKVİMİ..

25 OCAK

VEZİR PARMAĞI

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül

Oyuncular: Mahsun Kırmızıgül, Selim Bayraktar, Gülben Ergen,

27 OCAK

CAN DOSTUM / A DOG’S PURPOSE

Yönetmen: Lasse Hallström

Oyuncular: Josh Gad, Dennis Quaid

CESUR KAHRAMAN:EJDERHA BÜYÜSÜ

THE DRAGON SPELL

Yönetmen: Manuk Depoyan, Viktor Andrienko

Oyuncular:Allen Enlow, Kate Bristol

İÇERİDE / SHUT İN

Yönetmen: Farren Blackburn

Oyuncular: Naomi Watts, Oliver Platt

SATICI / FORUSHANDE / THE SALESMAN

Yönetmen: Asghar Farhadi

Oyuncular: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti

THE MODEL

Yönetmen: Mads Matthiesen

Oyuncular: Ed Skrein, Claire Tran

YENİ NESİL AJAN: XANDER CAQE’İN DÖNÜŞÜ

xXx : RETURN OF XANDER CAGE

Yönetmen: D.J. Caruso

Oyuncular: Vin Diesel, Samuel L. Jackson