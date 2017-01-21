AŞK KIRMIZI.. MEMELER PEK HIZLI!

Perşembe geceleri ‘Kurtlar Vadisi’nindi.. Şimdi ‘Vatanım Sensin’in gecesi oldu.. Dizi bitti; çayımı koyayım derken ‘Aşk Kırmızı’ filmi başladı.. Göze gelen ilk görüntü Nurgül Yeşilçay’ın ben diyeyim tombul tombul memeleri.. Siz deyin ikiz kuleleri..

Tayanç Ayaydın kardeşim, Nurgün’ün sevgilisi.. Her ne kadar olgun kadın- liseli ergen gibi duruyorlarsa da oğlan bi de evli.. Bir otel odasındalar..

Oğlan, Nurgün’den akşam sütünü içmeden evini arayıp, karısına bağlılıklarını bildiriyor ki; karısında da tombul tombul olmasa da tombiş tombiş memeler.. Alenen ortada.. O tombişler ki meğer Keremcem’in ‘O Hayat Benim’ dizisindeki aşkı Ezgi Asaroğlu’na aitmiş..

Sabah oluyor Tayanç Kardeş işinde gücünde.. Bilgisayar ekranında Nurgül, masa üstünde Ezgi’nin resimleri.. Memesiz, portre.. O sırada bizim ekranda eş ve sevgili.. İkisi de tombul tombiş memeleri ile karşımızda..

Acaba diyorum Süt Haftası’nda okullarda miniklere gösterilip, süt tüketimi artırabilir mi?

Sıkıldım.. 2013’te de izleyenler izlemeyenlere ‘sıkıcı’ demiş olmalı ki; gösterimde kaldığı 23 haftada 304 bin kişi sinemaya gitmiş.. Gişelere de 2 milyon 980 bin TL hasılat bırakmış..

Gişede ve reytingde ne şanssız kadınsın sen be Nurgün..

HÜLYA AVŞAR’IN MEMELERİ; İster inanın ister inanmayın film bitti, Hülya Avşar ve Vildan Atasever’in baş rolünde oynadığı ‘2 Genç Kız’ başladı. Hangi görüntüyle mi?.. Hülya Hanım’ın yakın plan tomtombul tomtombul memeleri ile.. Film boyunca da ekrandan eksik olmadı.. Yani memeye doyduk o gece..

AT AT SALİH.. KALEDE BEN VARIM!

Şahan Gökbakar, son filmi Recep İvedik 5’te Azerbaycanlı kardeşlerimizi üzdü.. Bir boks karşılaşması sahnesinde Azerbaycanlı rakibini bir yumrukta uçuran Şahan, kardeşlerimizin bu sahneye çok üzüdüklerini belirtmeleri üzerine bir açıklama yaparak, bu sahneyi filmden çıkardıklarını söyledi.

Televizyon kanallarının kargalar kahvaltı etmeden ekrana gelip günün magazin haberlerini yorumlayan programlarından biri de TV8’in ‘Aramızda Kalmasın’ı.. Jess Molho, Funda Özkalyoncuoğlu ve Sena Keçeli’nin yorumculuk yaptığı programa ara sıra da sevgili meslektaş, bizim kuşaktan Salih Keçeci katılıyor..

Önceki sabah, programın konularından biri de Recep İvedik 5’teki boks sahnesi idi.. Sevgili Salih aynen şöyle dedi:

‘Arkadaşlar, bu sahneyi biz de son kez yayınlamış olalım ve bir daha ekrana getirip Azerbaycanlı kardeşlerimizi üzmeyelim. Öyle ya en çok izenen programız. Herkes bizi izlilyor. Bu sahne de artık bizde de izlenmesin..’

Ah be Salihciğim; gerçeği hepimiz biliyoruz.. Kanal D’nin Renkli Sayfalar’ı dışında reyting listelerinde ilk 100 program arasına giren bir ‘sabah şekeri’ yok.. Aman dikkat!

SON DAKİKA! Dedik di mi, “İlk 100’e giremiyorsunuz dikkat!” diye.. Cuma program bitti. Funda ve Sena hanımlar çok duygusal birer konuşma yaparak programa veda ettiklerini açıkladı. Jess; ‘Ben moderatör olarak buradayım, pazartesinden itibaren sürpriz konuklarımızla yine burada olacağız’ dedi. Kan değişikliğinin yararlı olup olmadığını pazartesi günü göreceğiz.

KONUM: Demet Akbağ, 'Bir Demet Muhabbet' ile tiyatro seyircisiyle hasretine son veriyormuş. Hatta son vermiş, 20 Ocak’ta BKM’de ilk gösterisine çıkmış.

YORUM: Çık ablacım; senin yerin orası.. Ve sakın bi daha da inme. Öyle şaka maka programlarını da bi daha aklından bile geçirme.

YAZMAK BAŞKA HABER SUNMAK BAŞKA

9 Ocak 2017 Pazartesi, Ahmet Hakan’ın Kanal D Haber’in başına geçtiği ilk gecesinin reyting sonuçlarını sizlerle paylaşmak istedim.

Sonuç: Ahmet Hakan ilk gecesinde 17. olabildi.

16 Ocak Pazartesi.. Bir hafta sonra reyting sıralamasına bi daha baktım; Ana haber bültenleri arasındaki yarışı kim kazanmış diye..

İlk 100 program içinde Jülide Ateş ile Show Haber; üçüncü, Fatih Portakal ile Fox Haber; altıncı, atv Haber; dokuzuncu ve büyük umutlarla Kanal D Haber’in başına getirilen Ahmet Hakan’ın haberleri 16. sırada.

Hakan, bir haftada ancak bir basamak yukarı çıkabilmiş..

Yazılarını zevkle okuduğum Ahmet Hakan; ekran başka bi şey di mi?

ÇORAP: Çarşıya çıkıp 15- 20 çift erkek çorabı alasım var. İhtiyacım mı var? Hayır yok! Eeee? E’si ekranlardaki evlendirme programlarında kızlara, kadınlara talip gelen çorapsız erkek damat adaylarına birer çift göndereceğim.

Arkadaşlar bana göre çok çirkin duruyorsunuz.. Anlamadım; çorapsız ayakkabı giymek moda mı?.. Hay soka.. pardon arçil.. şota.. yattara..

ET YEMEYENE KIZ YOK!

Seda Sayan- Uğur Arslan’ın nikah dairesinde pardon evlendirme programında Mine adında yeni bi kız türedi. Minili, kalın bacaklı, ağlak suratlı.. Adayı geldi..

Hanımefendi Hürrem Sultan ya, oturduğu yerden kıçını bile kıpırdatmadı.. Biraz da gelen oğlandan kendini üstün görmüş olmalı ki, soruları tepeden bakarak sormaya başladı..

Sonuç; Kabul etmedi.. Sebep; oğlan et yemiyormuş.. Kendileri hanımefendi ise kahvaltıda bile et yermiş.. Zaten o yüzden kütük gibi olmuş korse takıyormuş (kendi söyledi).

Mineee Mineee; mağrur olma sultanım.. Senden büyük Solmaz var, Güzel var, Gözde var.. Var kızı var..

BURÇAK EVREN’DEN TARIK AKAN’IN ANISINA..

Uzun yıllar Milliyet Yayın çatısı altında –farklı dergilerde olsak da- birlikte çalışma imkanı bulduğum sinema yazarlığının duayenlerinden sevgili Burçak Evren’in yeni kitabı çıktı: Tarık Akan Anısına..

Yayınlayan Adana Altın Koza Film Festivali bünyesinde kurulan Altın Koza Yayınları.. Kitap 7 bölüm: Tarık Akan Olmak Kolay Değil, Yaşamı, Filmleri, Ardından, Hababam Sınıfı Hatırası, Filmografi, Ödülleri..

Her sinemaseverin kütüphanesinde mutlaka bulunması gereken bir eser.. Hürriyet Danışmanı sayın Doğan Hızlan, ‘Festival bünyesinde çıkan bir kitap olduğu için her yere dağıtımı yapılmıyor. Umarım en azından kütüphanelere gönderilmiştir’ diyor.

İnşallah..

KONUM: ‘Kısmetse Olur’ evine Gözde diye bi kız geldi. Evlerden ırak. Evlat olsa sevilmez! Çekilmez! Yok yok kesin bu program tiyatro ya da dizi. Bu kadar da rol kesilmez.

YORUM: Yapımcılar; program sürekli kan kaybediyor.. Elinizde yeni oyuncular varsa bir an önce sürün ekrana, yoksa yakında reytinglerde ilk 100’ü bile göremeyeceksiniz.

BEKTAŞ’IN HAKKI BEKTAŞ’A; Kibariye, milyarlar harcadığı villasından, eski mahallesine taşınıyor haberi üzerine, bu eski mahallenin İzmir’deki eski mahalle olduğunu ayrınıtı olarak yazmıştım ya..

Bir okur ‘Helal olsun valla, kadının 40 yıl önce çıktığı mahalleyi sokağına kadar hatırlamışsınız’ diye yazmış. Nerdeee! ‘Sabah ne yediğimi hatırlamıyorum’ durumuna çeyrek kala..

O ayrıntılı adresi sağ olsun zamanında Hey’in İzmir temsilciliğini yapan Bektaş Türk kardeşim verdi. Yazmayı unutmuşum. Şimdi yazıyorum işte; Bektaş’ın hakkı Bektaş’a..