9 / 16 HAZİRAN HAFTASI VİZYON TAKVİMİ

Merhabalar,

09 / 16 Haziran 2017 Haftasını 8 film ile açıyoruz.

Bunlardan 4'ü Türk 4'ü Yabancı..

Harika değil mi eşitlik haftasındayız.

Bakar mısınız zaman ne kadar da çabuk geçiyor havalar ısındı okullar bu gün kapanacak talebeler karnelerini alacak ve yaşasın tatil diyecekler..

Hadi bakalım gençler hepinize iyi tatiller sinemalara gitmeyi unutmayın..

Yerli malı yurdun malı hesabı ben yine elimden geldiği kadarı ile Türk filmlerine destek çıkmakta kararlıyım..

Bu yüzden de yerim müsait olduğu müddet içinde yazmaya devam..

Gelelim benim yıldızlı filmlerime..

1- ÇÜNKÜ ONU ÇOK SEVDİM ★★★ Türkiye, Romantik, Dram

Ahh ah aşk sen nelere kadirsin..

Film güzel seyrederken sizi içine alıyor ama alıp götüremiyor..

Yine de iyi bir filim herkes kendi penceresinden bakacağı için konu aşk ve romantizm olunca sevilecek bir filmdir.

Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını Erdoğan Koç'un üstlendiği romantik dram filmi Çünkü Onu Çok Sevdim'in çekimleri Uşak'da yapıldı.

Filmin başrollerini Emre Kanat ve Aysu Alev Aygün üstleniyor, onlara Ümit Sağlam, Hüseyin Yaşar, Gökhan Karaarduç, Nergis Gülsüm, Botan Bakış, Bilgehan Duman, Merve Gülay, Şule Bostancı eşlik ediyor.

Filmin konusu;

Emre (Emre Kanat) sosyal bir insan olsa da kendisiyle ilgili konularda ketum, içine kapanık ama çevresince çok sevilen bir gençtir.

Tutkusu olan karakalem çizimde kendini daha da geliştirmek için günün birinde İtalya'ya gidebilmenin hayallerini kurmaktadır.

Arkadaşlarıyla gönüllü olarak katıldığı bir etkinlikte Sema (Aysu Alev Aygün), ile tanışınca aşık olur ve tüm planları alt üst olur.

Sema ile hayata bambaşka bir açıdan bakmaya başlayacak, hedeflerini ve gelecek planlarını yeniden yapmaya başlayacaktır.

Sema artık hayatında önemli bir yere sahiptir ve hayatın anlamını, neşesini ifade etmektedir.

Bir yandan kendisiyle ve hayatla olan mücadelesine devam eden Emre, kurduğu gelecek planlarını sil baştan yaparken, çok değer verdiği ve sevdiği Sema için de mücadele etmeye başlayacaktır.

2- KEDİ ★★★★ Türkiye, Belgesel

İnanılmaz güzel bir konu ve yaşam gerçekleri..

Kedi severlerin mutlaka gidip de seyretmesi gereken ayrıca tüm hayvanseverlerin gerçekleri görmesi açısından inanılmaz güzel..

Ben geçen sene Istanbul Film Festivali'nde izlemiştim hayran kalmıştım..

Ben böyle güzel bir şey görmedim isimsiz canlar nasıl da hayatlarını oynamışlar.

İstanbul ve semtleri açısından ve aynı zamanda da turistik bir gezi yaptıran film kaçırılmaması gereken belgeseller arasında..

Ceyda Torun'un Kedi belgeseli Amerika'nın en çok izlenen filmlerinden birisi olmuş.

2016 yılında vizyona giren Kedi filmi 2017 de ülkemizde vizyonda..

Filmin konusu;

Mahallenin kedileri siz eve girdikten ve ortalıktan kaybolduktan sonra ne yapıyor sorusuna verilmiş 80 dakikalık bir cevap

Başrollerinde İstanbul sokaklarının sıcak sakinleri olan kedilerin yer aldığı belgeselde, bu küçük dostlarımız yaşadıkları sıkıntılara ışık tutulur.

Filmin en dikkat çeken yanlarından biri İstanbul’un en işlek yerlerinden alınan doğal görüntülerde oluşmasıdır.

Prömiyerini gerçekleştirdiği 15. İf İstanbul Bağımsız Filmler Festivali‘nde seyirciler tarafından oldukça beğenilen belgesel, kendisini Kötü Kedi Şerafettin’in çizeri olarak tanıyıp pek sevdiğimiz Bülent Üstün’ü barındırmasıyla daha da keyifli hale geliyor.

10 Şubat da Amerika'da vizyona giren Kedi belgeseli Amerika’da ilk olarak tek bir salonda girmesinin ardından git gide diğer salonlara yayılıp beklenmedik bir gişe başarısına imza atmış ve atmaya da devam ediyor.

Şu sıralarda vizyondaki 9. haftasını geçiren Kedi, gişede 2.2 milyon dolar hasılat elde etmiş durumda.

Bu hasılat miktarı Ceyda Torun’un belgeselini Oscilloscope’un en çok hasılat eden ikinci, Amerika’da yabancı dilde en çok hasılat elde eden 3. belgesel haline getiriyor.

Belgesel, Ceyda Torun imzasını taşımaktadır.

İyi seyirler,

3- SALUR KAZAN: ZORAKİ KAHRAMAN ★★★ Türkiye, Komedi Macera

Senaryo ve yönetmen koltuğunda başarılı isim Burak Aksak oturmakta

Salur Kazan: Zoraki Kahraman'da BKM yapımcılığını üstlenirken, filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Devrim Yakut, Necip Memili, Arzu Oruç, Zafer Algöz, Onur Atilla, Eda Ece gibi sevilen isimler yer alıyor.

Hani bunları okuyoruz yada seyrediyoruz o zaman insanın aklına kimdir bu Salur Kazan ve Dede Korkut kimdir sorusu geliyor..

Salur Kazan ve arkadaşlarının yer aldığı boylardaki şahıs ve olayların Türgişler döneminde olduğu sonucuna varılmış ve Türgiş Hükümdarı Su-lu Kağan ile Salur Kazan’ın aynı şahsiyet olduğu sanılmakta.

Çin kaynaklarında bulunan Su-lu Kağan’ın ganimeti dağıtmaması üzerine çıkan olaylar ile Dede Korkut Kitab'ının 12. boyunda yer alan Salur Kazan’ın ganimeti dağıtmaması arasındaki benzerliğe dikkat çekilmiştir.

Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı'ndaki hikayelerin anlatıcı ozanıdır.

Hayatı hakkındaki bilgiler rivayetlere dayalıdır.

12 hikâyeden oluşan eserin tüm hikâyelerinde Dede Korkut ortaya çıkar.

Dede Korkut Hikayeleri, senarist ve yönetmen Burak Aksak yorumuyla yeniden hayat buluyor!

Eski zaman masallarına yolculuk yaptığınız bu filimde kah gülüyor kah düşünüyorsunuz..

İyi seyirler,

Benim bu hafta içindeki favori filmim:

BİR NEFES / ONE BREATH ★★★★ Almanya, Yunanistan, Dram

Bu filim Allah için tüm yıldızları hak ediyor konusu işlenişi insana verdikleri çabaları her şeyi ile bence çok güzel..

Ekonomik krizlerin insan hayatına verdiği yansımalar..

Yani iki gönül bir olunca samanlık seyran olur lafı artık filmlerde ve sözlerde..

Toronto Film Festivali’ndeki prömiyerinin ardından pek çok saygın uluslararası festivalde beğeni toplamış.

Christian Zübert'in yönetmen koltuğunda oturduğu aynı zamanda eşi Istanbul'lu bir ailenin kızı olan İpek Zübert ile birlikte kaleme aldığı Bir Nefes Filminin oyuncu kadrosunda Chara Mata Giannatou, Jördis Triebel, Benjamin Sadler, Apostolis Totsikas bulunmakta

Toronto UFF’de gösterilen Bir Nefes, farklı kökenden gelen iki kadının, aynı arzunun, mutluluğun peşinde koşan gönülsüz bir şekilde bebek bakıcılığına başlayan Yunan Elena ile Sert Alman işkadını Tessa’nın hikâyesini anlatıyor.

Tek ortak noktaları annelik..

Filmin konusu;

Elena, Yunanistan’daki ekonomik kriz yüzünden iş bulamaz ve erkek arkadaşının karşı çıkmasına rağmen Almanya Frankfurt’a taşınmaya karar verir.

Elena genç ve eğitimli bir kadındır, istediği bir işe giremediği gibi hamile olduğunu öğrenmesiyle hayatı tamamen tepetaklak olur.

Çocuğu aldırmak için ihtiyaç duyduğu parayı bulabilmek için Tessa ve Jan’ın evinde bakıcı olarak işe başlar.

Tessa ise Almanya'da yaşayan 30'lu yaşlarında başarılı bir anne, eş ve iş kadınıdır.

Bebeğine bakıcı ararken Elena ile yolları kesişmiştir.

Başlarda zorluk çekse de zamanla Lotte bebekle iyi anlaşmaya başlar ve Tessa ile arkadaş olur.

Farklı ülkelerden, geçmişlerden ve deneyimlerden gelen bu iki kadının ortak bir hayali vardır: çalışıp mutlu olmak.

Fakat Tessa'nın hayatı beklenmedik bir anda altüst olur.

Elena, evin annesiyle oldukça samimi olur.

Gözlerden uzak bir anda Elena evin çocuğu Lotte'yi kaybeder.

Bu durum üzerine oldukça korkan Elena apar topar Yunanistan'a kaçar ve çalıştığı aile üzüntüden ve öfkeden gözü kör olmuş Tessa, Yunanistan Atina’ya Elena’nın peşinden gider.

Filmin kısa yazılmış eleştri ile karışık hikayeleri ve verdiğim yıldızlar sonrası için, demek ki ne yapıyoruz?

Hemen biletimizi alıyoruz ammaaaaaa…

BENİ OKUMADAN SAKIN SİNEMAYA GİTMİYORSUNUZ…

Sevgisiz, sinemasız, ve beni takipsiz kalmayın

09 / 16 HAZİRAN HAFTASININ 2 FİLMİ

11 ★★★ Türkiye, Gerilim

Uzun bir zamandan beri korku filmi denildiği zaman sadece din üzerinden işleyen ve cinleri mutlaka işleyen filmler sonrasında bu film bana ilaç gibi geldi.

Bu filimde bu yazdıklarımın hiç birisi yok..

11 Filmi başarılı bir psikoloji ve şizofreni odaklı gerilim filmi tebrikler.

Çok beğendim eğer bu tarz filmleri seviyorsanız mutlaka gidin derim.

Türk korku filminde farklı bir yaklaşım..

Can Varol'un yönettiği filmin senaryosunu Ali Cumhur Demir kaleme aldı. Başrollerinde ise Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar ve Cansu Şahin yer alıyor.

Otoskopi nedir; Otoskopi bir insanın beden-dışı deneyim yoluyla kendisini dışarıdan görebilmesi, yani bir bireyi kendi kopyasını yada yansımasını görme deneyimine verilen addır aynı zamanda dünyaya uzaydan bakabilmesi ve ayrıca bedenindeki iç organları görebilmesi...

Sanrı; Gerçekte var olmayan şeyleri görmek, işitmek gibi dayanaksız algılama yani Halüsinasyon..

Şimdi gelelim filmin konusuna;

Üniversite son sınıf öğrencisi Zeynep; otoskopi rahatsızlığı bulunduğu için, ilaç tedavisi ve psikolojik tedavi almaktadır.

Nişanlısının ölümünden kendisini sorumlu tutan Zeynep, zaman zaman kendisini dışarıdan izlediğini hissine kapılır(otoskopi) ve çeşitli tarz ve şekilde sanrılar yaşar.

Zeynep’in bu durumundan; sevgilisi Barış ve en yakın arkadaşı İlke de etkilenmekte ve hayatları karmaşa içinde sürüp gitmektedir.

Bir gün ileri düzeyde sanrılar yaşayan Zeynep, psikoloğunun önerisini reddederek tedaviden kaçar ve kendisini takip eden diğer kendisi ile yaşama alışmaya karar verir.

Fakat bu hiç de kolay olmayacaktır Zeynep, zor zamanlar geçirecekdir.

09 Haziran itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler....

Fragman >>

MUMYA / THE MUMMY ★★★★★ ABD, Fantastik, Macera, Korku

Mumya (The Mummy) filminin yönetmenliğini Alex Kurtzman yapıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Russell Crowe, Jake Johnson gibi isimler rol alıyor.

İki usta oyuncunun var olduğu filim mutlaka harika olurdan yola çıktım ve yanılmadım..

The Mummy bu sefer intikam peşinde koşan kadim bir kraliçenin, Ahmanet‘in hikayesini konu ediyor.

Acımasız bir çölün derinliklerindeki bir lahitte gömülü olduğu düşünülen,

uzun zaman önce haksız yere öldürülen kraliçe arkeologların mezarını açmasıyla antik Prenses (Sofia Boutella) serbest kalarak günümüze uyanır

Yüzyıldır içinde büyüttüğü kötülüğü ve insanlığa meydan okuyan dehşetini de yanında getirir

Böylece dehşet Orta Doğu‘dan başlayıp İngiltere‘ye kadar uzanıyor.

Ortadoğu’nun çöllerinden günümüz Londra'sının altında gizlenmiş labirentlere uzanan Mumya, yeni bir tanrılar ve canavarlar dünyasını aralayan yaratıcı hikayesi ele alınıyor…

Tom Cruise burada Nick Morton isminde bir Arkeologa hayat veriyor.

09 Haziran itibarı ile sinemalarda

Hepinize iyi seyirler.

Fragman >>

09 / 16 HAZİRAN SİNEMA VİZYON TAKVİMİ.

09 HAZİRAN

11 ★★★ Türkiye, Gerilim

Yönetmen: Can Varol

Oyuncular: Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar

BİR NEFES / EİN ATEM ★★★★ Almanya, Yunanistan, Dram

Yönetmen: Christian Zübert

Oyuncular: Jördis Triebel, Chara Mata Giannatou

ÇÜNKÜ ONU ÇOK SEVDİM ★★★ Türkiye, Romantik, Dram

Yönetmen: Erdoğan Koç

Oyuncular: Emre Kanat, Aysu Alev Aygün

DOKUZUNCU HAYAT ★★★ ABD, Kanada, İngiltere, Gerilim, Fantastik

THE 9TH LİFE OF LOUİS DRAX

Yönetmen: Alexandre Aja

Oyuncular: Aiden Longworth, Jamie Dornan

KEDİ ★★★★ Türkiye, Belgesel

Yönetmen: Ceyda Torun

Oyuncular: Bülent Üstün

MUMYA / THE MUMMY ★★★★★ ABD, Fantastik, Korku, Macera

Yönetmen: Alex Kurtzman

Oyuncular: Tom Cruise, Russell Crowe

PRENSES VE KURBAĞA ★★★ ABD, Animasyon, Aile

THE SWAN PRİNCESS-ROYAL UNDERCOVER

Yönetmen: Richard Rich

Oyuncular: Jayden Isabel, Joseph Medrano

SALUR KAZAN: ZORAKİ KAHRAMAN ★★★ Türkiye, Komedi, Macera

Yönetmen: Burak Aksak

Oyuncular: Mahir İpek, Devrim Yakut