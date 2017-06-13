Deniz Seki... “BU KADAR ÇOK SEVİLDİĞİMİ BİLMİYORDUM”

2014’te girdiği Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nden 5 Haziran’da tahliye olan Deniz Seki, özgürlüğe kavuşmasından 1 hafta sonra içini Armağan Çağlayan’a döktü.

Sevdikleriyle hasret giderdikten sonra menajeri ünlü iletişimci Özgür Aras’ın özel organizasyonuyla geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan’la bir araya gelen Deniz Seki, hakkında merak edilen her şeyi tüm samimiyetiyle Armağan Çağlayan’a anlattı.

Tüm televizyon, gazete, dergi ve medya mensuplarına eşit durmak adına yapılan bu özel röportaj Türkiye’deki tüm basın organlarına aynı anda dağıtılacak.

Deniz Seki, televizyoncu kimliğiyle olduğu kadar samimi röportajlarıyla da hafızalarda yer edinen Armağan Çağlayan’la çok özel bir organizasyonla bir araya geldi.

Menajeri Özgür Aras’ın düzenlediği organizasyon için adeta bir televizyon stüdyosuna dönüştürülen otel odasında gerçekleştirilen röportaj esnasında Armağan Çağlayan’ın cesur sorularına tüm açık yürekliliğiyle cevap veren Deniz Seki sohbet sırasında sık sık duygusal anlar yaşadı.

Hislerini “Çok mutluyum ama bir tarafım buruk” cümlesiyle anlatan Deniz Seki, röportajı sırasında sevenlerine sık sık teşekkür etti.

Armağan Çağlayan’a “Bu kadar çok sevildiğimi bilmiyordum” diyen Deniz Seki’nin hakkında merak edilen soruları cevapladığı unutulmayacak sohbeti, önümüzdeki günlerde hem yazılı hem görsel basına aynı anda servis edilecek.

Gerçek bir televizyon programı formatında hazırlanan, 55 dakika uzunluğundaki Deniz Seki ve Armağan Çağlayan buluşması ulusal ve yerel basına Deniz Seki‘nin bir mektubu ile ulaştırılacak.

Tüm Deniz Seki, yaşadıkları boyunca hep yanında olan basın mensuplarına mektubunda şöyle sesleniyor: “DEĞERLİ YOL ARKADAŞLARIM, BU ZORLU YOLCULUĞUMDA HEP YANIMDA OLDUNUZ, SESİM OLDUNUZ, AYAKTA DURMAMI SAĞLADINIZ. HEPİNİZE TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİM. BİRİNİZİ DİĞERİNDEN AYIRMAM MÜMKÜN DEĞİLDİ. NE BİR TELEVİZYONU NE BİR GAZETEYİ NE BİR DERGİYİ. NE DE BASIN EMEKÇİSİ HERHANGİ BİR ARKADAŞIMI. AMA HER ŞEYİ DE ANLATMAM GEREKİYORDU TÜM SAMİMİYETİMLE... BU RÖPORTAJ , HEPİNİZE AYNI ANDA ULAŞACAK... BENDEN ÇIKTI, ARTIK SİZE AİT…”

Ulusal kanallar dışında Deniz Seki ve Armağan Çağlayan ‘ın buluşması 55 yerel televizyon kanalında , youtube, facebook ve bir çok dijital platform üzerinden de program olarak da yayınlanacak…