Sezen Aksu... "BUZDOLABINDAN ÇIKMA ADAM" DEDİĞİ ÜNLÜ KİM?..

Selçuk Ural, röportajda nasıl genç kaldığını anlattı. Haftada 5 gün düzenli spor yaptığını söyleyen ünlü sanatçı, “Düzgün bir yaşantım vardır. Alkol kullanmam. 50 seneye yakın sporla uğraşıyorum.

Sporun her dalında bilgiye sahibim. Eşim organik ürün işi yapıyor. Dolayısıyla organik besleniyorum. Yaşamda aktivite çok önemlidir. Hareketli bir insanım.” dedi.



“BİZDE SAÇ GENETİK”

Selçuk Ural, ünlü sanatçı Sezen Aksu ile çok yakın bir dost olduğunu da anlatırken, Aksu’nun kendisine hitap etme şeklini de ilk defa açıkladı.

“Sezen Aksu bana, ‘Buzdolabından Çıkma Adam’ der. Meslek hayatımda en vefalı dostlarımdan biri de Sezen Aksu'dur.” diyen Ural, saçlarının hâlâ gür ve beyazı olmamasını ise, “Bizde saç genetiktir. Saçım doğaldır.”

ifadeleri ile anlattı.

İşte o röportaj:

İlk sanatçılık deneyiminizi nerede yaşadınız?

Ankara ' da liseye giderken gece kulüplerinde ailemden saklı olarak sahne alıyordum. Berkant askerdeyken Şerif Yüzbaşıoğlu sesimi beğendi. Hilton’da işe başladım. Sezen Cumhur Önal yabancı şarkılar söylüyordu. Bana ilham kaynağı oldu. Bende yabancı parçalar seslendirmeye başladım. 1967 de “Rüyamda seni gördüm” adlı parça ile sanat dünyasına başladım. Bugüne kadar 38-39 45 lik yaptım.

50 den fazla longplay ( uzunçalar ) kaset ve cd çalarım bulunmaktadır. 6 film yaptım. Ayrıca birçok fotoroman da oynadım.

Filmlerimde Türkan Şoray Filiz Akın Mine Mutlu ve Figan Say gibi değerli oyuncular ile oynadım.

Film çevirmenin zorlukları vardır. Çok uzun saatler çekimler sürdüğü için sahne hayatımı olumsuz etkilemesin diye bırakmak zorunda kaldım. O yıllarda haftada 18-19 yerde değişik mekânlarda sahne alıyordum.

Film oyunculuğu yaparken ya da sahne hayatınızda etkilendiğiniz sanatçılar oldu mu?

Frank Sinatra, Peppino Di Capri, Elvis Presley, Erol Büyükburç, gibi efsane olmuş sanatçılar beni etkilemiştir.

Sakin biri misiniz yoksa ateş gibi parlayan biri misiniz?

Çok sakin bir mizacım vardır. Sabırlıyımdır. Fevri asla değilim. Bizim meslekte fevri olunmaması gerekir. Beni sevenlere karşı her zaman sonsuz sevgi ve saygı duymuşumdur.

Hayatta kıymet verdiğiniz varlıklar kimlerdir?

Eşim, 2 çocuğum, abim, kız kardeşim ve değerli arkadaşlarım ayrıca beni seven tüm hayranlarım. Çevrem çok geniştir. Çok güzel dostluklarım vardır.

Bu kadar yıl nasıl genç kalabildiniz?

Haftada 5 gün düzenli spor yaparım. Düzgün bir yaşantım vardır. Alkol kullanmam. 50 seneye yakın sporla uğraşıyorum. Sporun her dalında bilgiye sahibim. Eşim organik ürün işi yapıyor. Dolayısıyla organik besleniyorum. Yaşamda aktivite çok önemlidir. Hareketli bir insanım.

Sezen Aksu bana “Buzdolabından Çıkma Adam” der. Meslek hayatımda en vefalı dostlarımdan biri de Sezen Aksu'dur.

Saçınız bayağı gür ve beyazı yok. Doğal hâli mi? Evet, bizde saç genetiktir. Saçım doğaldır.

Sizi meşhur eden “Kumsaldaki İzler” parçasını yeni nesil biliyor mu?

Kumsaldaki izler, Güle güle sana, Dertlerimi zincir yaptım, Aşkım Mapushane gibi okuduğum tüm parçalarım evet çok dinleniyor Ayrıca internet ortamından sürekli tıklanıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor.

Yorumcu olarak Muazzez Abacı mı, Sibel Can mı sizce?

Tabii ki kıyas edilemez. Muazzez Abacı bir ekoldur. Konservatuar eğitimlidir. Diğer ismi küçümsemiyorum ama Muazzez Abacı gibi sanatçılar dünyaya zor gelir.

Sizce niye bir masal en güzel yerin de biter?

Hayatımız her zaman güzel yaşanamaz. Çünkü sevdiklerimizi kaybederiz. Ölüm veya ayrılık ile yaşanan tüm güzellikler aşk sevgi gibi nasıl hayatın gerçeği ise kötü şeylerde öyle.

Genç yaşta kaybettiğim arkadaşlarım var. Bunları yaşamayan yoktur. Güzellikleri yaşadığımız gibi hüzünleri de yaşayacağız.