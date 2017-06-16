16 / 23 HAZİRAN HAFTASI VİZYON TAKVİMİ..

Merhabalar,

16 / 23 Haziran 2017 Haftasını 7 film ile açıyoruz.

Bunlardan 2'si Türk 5'i Yabancı..

Elimden geldiği kadar hepsini yazmaya çalıştım böylece 5 film hakkında sizlere fikir vermeye çalıştım geriye iki film kaldı onlarda animasyon..

Gelelim benim yıldızlı filmlerime..

1- DECCAL 2 ★★★ Türkiye, Korku

2015 yılının yaz aylarında seyircisiyle buluşan ve yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği Deccal korku filminin devamı niteliğindeki yapım yine iddialı bir korku-gerilim hikayesi.

Yönetmen koltuğunda Özgür Bakar, Senaryo ise Özgür Bakar ve Alper Kıvılcım'a ait.

Filmde Aysan Sümercan, Murat Prosçiler, Burak Sarımola, Emel Karaköse, Gülay Hayır, Volkan Cal, Arzu Budak ve Toygun Ateş gibi usta oyuncular rol alıyor.

Filmin konusu;

İlk filmde Duygu psikolojik sorunlarla mücadele etmekteydi.

Nurdan ile tanışınca hayatı maddi ve manevi olarak düzelmeye başlayan Duygu, yeni evine taşınınca gariplikler fark edecektir.

Korku dolu dakikalarla baş başa kalan Duygu’nun hikayesi sinemaseverlerin beklemediği bir şekilde son bulmuştu.

Bu sefer filmde Deccal laneti dünyayı tehdit edecek.

Bakalım olaylar nasıl gelişecek.

Yine lk filmin baş karakteri Duygu, 6 Haziran 2016'da yani 06.06.2016 da yani şeytanı temsil eden Deccal in doğum gününde bebeğini dünyaya getirir.

Anne Duygu olanlara dayanamayarak doğumun ardından çıldırarak intihar eder ve ölür, bebeği ise çocuğu olmayan bir aileye evlatlık verilmiştir.

Ancak şeytani tarikat bebeği yakından izlemekte, Venüs tutulmasının gerçekleşeceği zamana dek sabırla beklemektedir.

Nitekim Venüs tutulmasının olduğu gün bebeği kendi kanından birinin emzirmesi halinde kehanet devam edecektir, bu amaçla Duygu'nun kardeşi Öznur'u rehin tutmaktadırlar.

Bu ayinin oluşumunu engellemek isteyen Türk ve Avrupalı tarikatlar bebeği bulabilmek için var güçleri ile aramaktadırlar, ancak bebeği evlatlık verdikleri yeri aramaktadırlar.

Şeytani tarikatların gözlediği bebek geldiği eve de lanetini getirecektir

iyi seyirler,

2- GENÇLİK BAŞIMDA DUMAN / HEARTSTONE ★★★ İzlanda, Danimarka, Dram, Gençlik

Filmin türkçe ismi ile aslı ile alakası olmadığı bir filmin adı bana Güzin ile Baha ikilisinin şarkısını hatırlattı.

Gençlik başımda da duman, ilk aşkım ilk heyecan, kovaladıkça kaçan ateş böceğimisin?

Ah ah gençlik ve ilk aşklar..

Filimde ergenlik dönem duyguları, cinsiyet tercihi ve arkadaşlık adına pek çok şey anlatıyor.

Dram filmi kategorilerinde yayınladığı tüm dünyada en beğenilir film olmayı başarmış durumda.

Kendi ülkesinde izlenme rekorlarını alt üst eden harika bir filim.

Katıldığı 15 film festivalinde tam 27 daldan ödül alan film başarısını ödülleri ile taçlandırmış.

Film ve oyuncuları özellikle kendi ülkesinde yapılan Edda Film Festivali’nde kazandığı 21 ödül ile dikkat çekiyor.

2016 dan beri Ödüle doymayan Filmin senaryosunu kaleme alan aynı zamanda Yöneten İzlandalı Guðmundur Arnar Guðmundsson 2013 yılında ayrıca Cannes FF’den Mansiyon Ödülü almıştı.

Filmin oyuncu kadrosunda Baldur Einarsson, Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir, Katla Njálsdóttir bulunmakta.

Filmin konusu;

Gönül işleri en iyi arkadaşların arasına girerse...

Thor ve Kristjan İzlanda’nın doğusundaki küçük bir balıkçı kasabasında yaşayan en yakın arkadaştırlar içtikleri su bile ayrı gitmez.

Zaman içinde Kristjan, Thor'a beslediği duyguların arkadaşlıktan öte duygular olduğunu fark edecek ve daha farklı bakmaya başlayacaktır.

Ta ki Beta ve Hanna adında iki kız hayatlarına girinceye değin.

Thor yaz tatilinde kasabaya gelen kızlardan birisine gönlünü kaptırır ve Kristjanın kendisine beslediği duyguları anlamayacaktır.

Thor hayatında ilk kez âşık olur ve gözü Beta’dan başkasını görmemeye başlar.

Kristjan da âşıktır ama en iyi arkadaşına...

Thor kendisinden uzaklaştıkça Kristjan giderek umutsuzluğa kapılır.

Çalkantılı bir yaz geçirirler.

Bu karmaşık yazı takip eden, İzlanda da kışın zorlu hükümleri yeniden geçerli hale gelir.

Duygusallık artık başka bahara kalmıştır, evli evine köylü köyüne dönme zamanıdır.

Böylece havalar soğumaya başlayınca her iki ergen için de dramatik olaylar sırasıyla gerçekleşmeye başlar.

Birisi sevdiğinden uzak kalmanın, diğeri ise sevdiğine yakın olmasına rağmen onunla yakınlaşamamasının hüznü içindedir.

İki ergenin büyümelerini konu alan filmde ergenlerin gençliğe geçiş zamanı gelmiştir.

İyi seyirler,

Benim bu hafta içindeki favori filmim:

HAYALET HİKAYESİ / PERSONEL SHOPPER ★★★ Fransa, Gerilim

Hem favori hem de 3 yıldız bu nasıl oluyor demeyin oldu valla niye mi..

Konu her zamankinin çok dışında bir konu olduğu için beğendim ama tamamını seyrettiğim zaman fazla monoton buldum..

Biraz tekrar fazlalığı var ama gerçekten de beğendim..

Yönetmenliğini ve senaristliğini Olivier Assayas'ın üstlendiği filmde başrollerde Kristen Stewart, Lars Eidinger, Nora von Waldstätten yer alıyor.

Film 2016 Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştır.

Filmin konusu;

Hayatını Paris'te ünlü modacı Kyra'nın (Nora von Waldstätten) kişisel alışveriş danışmanlığını yaparak sürdüren 20 li yaşlarda içine kapanık Maureen'in (Kristen Stewart) bu şehirde kalması için geçerli bir sebebi vardır:

Kalp yetmezliğinden muzdarip olan ikiz kardeşi Lewis ile ölmeden önce birbirlerine verdikleri söz dür.

İçlerinden kim önce ölürse diğerine gittiği yerden bir işaret gönderecektir. Genç kadın kısa zaman önce ikiz erkek kadeşi Lewis'i burada kalp krizinden kaybetmiştir,

Kardeşi ile ruh dünyası ile iletişim halinde olduklarına inanmaktadır. Lewis öldükten sonra Maureen ölümün ötesinde ona ulaşmak için onun evinde kalır.

Kardeşinin sevgilisi Lara ise evi satmak istemektedir.

Henüz yas süreci içinde olan ve aynı genetik rahatsızlığa sahip Maureen de bu işareti beklemektedir.

Günün birinde kim olduğunu bilmediği birinden cep telefonuna mesaj gelir.

Bilinmeyen numaradan gelen bu mesaj Maureen kardeşinin hayaleti ile iletişim halinde olduğuna inanır.

Almaya başladığı bu mesajlar, giderek rahatsız edici bir hal almaya başlayacaktır.

Filmin kısa yazılmış eleştiri ile karışık hikayeleri ve verdiğim yıldızlar sonrası için, demek ki ne yapıyoruz?

Hemen biletimizi alıyoruz ammaaaaaa…

BENİ OKUMADAN SAKIN SİNEMAYA GİTMİYORSUNUZ…

Sevgisiz, sinemasız, ve beni takipsiz kalmayın

16 / 23 HAZİRAN HAFTASININ 2 FİLMİ

SİNYALCİLER ★★★ Türkiye, Komedi

Sloganları HER ŞEY ÖLÜR SİNYAL ÖLMEZ..

Keşke oyunculara verilen ihtimam gibi çekimlere de verilebilseydi..

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe nin de oynadığı bu komedi filmi oldukça enteresan.

Oyuncu kadrosu oldukça güçlü ben güldüm mü hayır ama şaşırdığım çok noktalar oldu..

Zevk meselesi sevebilirsiniz diyorum bir çok kişi bu filmi bekliyordu dilerim istenilen gişeye sahip olurlar..

Senaryo:Suat Özkan, Özgür Bakar, Alper Kıvılcım, Bilal Kalyoncu'ya ait.

Yönetmen: Ahmet Kapucu

Filmin oyuncu kadrosunda ; Ayhan Taş, Erdağ Yenel, Burak Satıbol, Tamer Karadağlı, Chloe Laughnan Ortaç, Cemal Hünal, Mahmut Tuncer, Serdal Genç, Serkan Kuru, Ceren Kalpakarslan, Hüseyin Elmalıpınar bulunmakta.

Filmin konusu;

Istanbul Hacı Hüsrev de yaşayan 3 sinyalcinin İsa'nın son akşam yemeği tablosu ile imtihanı.

Bu üç kafadar bir iş üzerindedir yine ancak bu sefer istedikleri gibi gitmeyecektir bu iş.

Bir tabloyu çalma amacında olan bu 3 kağıtçı ekip bu yolda başlarına bir sürü iş açıyor.

Mahmut Tuncer'in bir kabadayıyı oynadığı filmde İstanbul'un eski semtlerinden biri olan Hacıhüsrev'de yaşayan üç sinyalcinin (Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Erdağ Yenel), İsa'nın son akşam yemeği tablosu ile imtihanını anlatılıyor.

'Tuncer' yeğeninin ölümünden sorumlu tuttuğu üç kafadara sinyalciye büyük bir para cezası keser.

Hayatları boyunca birilerinin sırtından geçinmeye alışmış olan sinyalciler, kesilen cezayı bulup buluşturmak için türlü dümenin içine düşerler.

Çünkü iş sırasında bir cinayet işlenmiştir ve üstlerine kalmıştır.

Nasıl kurtulacaklarını şaşıran bu üçlü artık kaçacak ve saklanacak bir planları olmadığı için polise yakalanırlar.

Polis ise bu kişilerin üzerine baya gider.

Ancak bu üçlü sorgudan önce birbirlerine söz vermişlerdir.

Kesinlikle ama kesinlikle kimse ötmeyecektir.

Ve aralarından kimseyi satamayacaklardır.

Ancak sorguda yedikleri dayak dillerini çözmeye yetecektir.

En azından aralarından birinin dilini çözmeye yarayacaktır.

Aslında elektrik verme işi olmasa o da olmazdı da oldu işte.

16 Haziran itibarı ile sinemalar da,

Hepinize iyi seyirler....

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SNİPER : DUVAR / THE WALL ★★★★ ABD, Gerilim, Savaş

Ne kadar da çok savaş filmleri olmaya başladı sanki bunları yaşamıyormuşuz gibi yada yapılanlar çok güzelmiş gibi nedir bu ya tüm dünyada acaba yeni bir beyin yıkama modeli mi bu..

Dikkat ederseniz bu tarz filmlerde hep ya özel timler vardır yada çok özel askerler..

Bourne filmlerinin yapımcısı Doug Liman tarafından yönetilip Dwain Worrell tarafından yazılan filmin başrolünde ise Aaron Taylor-Johnson, John Cena ve Laith Nakli yer alıyor.

Filmin konusu;

Matthews ve Isaac iki önemli ABD özel askeridir.

İkisinin de uzmanlık alanı keskin nişancılık üzerinedir.

Matthews daha tecrübeli ve rütbelidir.

Irak da savaşmakta olan askerlerden keskin nişancı Matthews (John Cena) ve yardımcısı Isaac (Aaron Taylor-Johnson), çölün ortasında terkedilmiş gibi görünen bir bölgedeki boru hattı inşaatında öldürülen Amerikalılar'la ilgili araştırma yapmaktadır.

22 saat sabırla gizlendikten sonra tehlike olmadığına ikna olarak saklandığı yerden çıkan Matthews, cesetlere yaklaşınca başka bir keskin nişancının yaylım ateşine maruz kalır ve yaralanır.

Isaac de yaralanmasına rağmen kendini son derece dayanıksız bir duvarın arkasına güç bela atar.

Telsizle yardım isteyen Isaac, bir farklılık olduğunu anlar.

Irak'lı keskin nişancıda da telsiz olduğunu ve konuşmalarını dinlediğini farkeder, onunla konuşan kişi aslında onları adeta bir fare gibi avlayan keskin nişancıdır yerlerinin tespiti hiç de iyi olmamıştır.

Isaac ve Matthews, gerçek bir kedi fare oyununun ortasında kalmış zaman kaybetmişlerdir.

16 Haziran itibarı ile sinemalarda

Hepinize iyi seyirler.

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16 / 23 HAZİRAN SİNEMA VİZYON TAKVİMİ.

16 Haziran

ARABALAR 3 / CARS 3 ★★★ ABD, Animasyon

Yönetmen: Brian Fee

Oyuncular: Owen Wilson, Larry The Cable Guy

DECCAL 2 ★★★ Türkiye, Korku

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Emel Karaköse, Aysan Sümercan

FIRILDAK KEDİ / PETTERSON UND FINDUS ★★★ Almanya, Macera, Animasyon, Aile

Yönetmen: Ali Samadi Ahadi

Oyuncular: Ulrich Noethen, Marianne Sägebrecht

GENÇLİK BAŞIMDA DUMAN / HEARTSTONE ★★★ İzlanda, Danimarka, Dram, Gençlik

Yönetmen: Gudmundur Arnar Gudmundsson

Oyuncular: Baldur Einarsson, Blær Hinriksson

HAYALET HİKAYESİ / PERSONEL SHOPPER ★★★ Fransa, Gerilim

Yönetmen: Olivier Assayas

Oyuncular: Kristen Stewart, Lars Eidinger

SİNYALCİLER ★★★ Türkiye, Komedi

Yönetmen: Ahmet Kapucu

Oyuncular: Ayhan Taş, Burak Satıbol

SNİPER : DUVAR / THE WALL ★★★★ ABD, Gerilim, Savaş

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, John Cena